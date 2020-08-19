حبس الضابط المفصول المتهم بتعذيب طفلة كفر الشيخ

قررت نيابة قسم أول كفر الشيخ، حبس "كمال الدين. م. خ" 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، المتهم بتعذيب الطفلة أمنية إبراهيم فتحي عطية البالغة من العمر 9 أعوام، التي تقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، مؤكّدة اعتداء ضابط وزوجته -مغربية الجنسية- عليها وتعذيبها في أثناء العمل كـ"خادمة" في منزلهما وأنَّهما اعتادا ضربها وإطفاء السجائر في جسدها وتشويه أماكن من جسمها باستخدام المياه الساخنة والكلور الحارق.

وكشفت التحقيقات الأولية، حول واقعة تعذيب طفلة كفرالشيخ، على يد ضابط شرطة مفصول وزوجته المغربية، عن الوسائل التي استخدماها لتعذيبها، وذلك من خلال أقوال الطفلة في بلاغ الشرطة، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الأولى، وجرى القبض على ضابط شرطة مفصول، لاتهامه وزوجته المغربية بتعذيب طفلة، كانت تعمل في منزلهما، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات بالوجه.

وكان اللواء خالد العزب مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من المدعو "إبراهيم. ف. ع" 47 سنة - فلاح يقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه المدعو "كمال الدين. م. خ" 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا، بتعذيب ابنته "أمنية" 9 سنوات.

وأكّدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التواصل مع أحد أقارب الطفلة، الذي أشار إلى أنَّ أبويها منفصلان، وأن الطفلة تعمل بأحد المنازل بالجيزة، وأن من تعمل لديهم مارسوا عليها أشكالًا كبيرة من العنف الجسدي والتعذيب والحرق.

وعليه تواصل أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية مع الدكتور حسن التطاوي مدير مستشفيات جامعة طنطا، وأفاد بقبول الحالة وتمّ استقبالها وحجزها بقسم الحروق والتجميل وعمل جميع ما يلزم طبيًا، كما تمّ إخطار فريق التدخل السريع بالغربية وجار اتخاذ كل الإجراءات الاجتماعية مع الطفلة.

وأكّدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها الوضع الصحي للطفلة عن قرب وتقديم كل الدعم الطبي والمعنوي لها حتى تماثلها للشفاء التام، لافتة إلى استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة في وسائل الإعلام المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.