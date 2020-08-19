"التعليم العالي" توضح قواعد تقليل الاغتراب بالجامعات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن تقليل الاغتراب يعني دخول الطلاب الذين حصلوا على الثانوية العامة أو ما يعادلها جامعات تقع في نفس المحافظات التي يقطنون بها.

ولفت عبدالغفار إلى أن الدولة حريصة قدر الإمكان على أن يدخل كل طالب الجامعة، ويستكمل مساره التعليمي في نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة الثانوية، أو ما يعادلها.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن قواعد تقليل الاغتراب ليس تنسيقًا جديدًا، متابعًا: "نحاول تحقيق الرغبة التي كتبها الطالب في التنسيق الأول في المكان الذي تتواجد فيه بقدر الإمكان، فالفكرة العامة لتقليل الاغتراب هي أننا نقدم المناطق إلى منطقة نسميها (أ)، وهي المنطقة التي حصل الطالب على شهادته المؤهلة لدخول الجامعة منها سواء كانت مدرسته في هذه المنطقة ونحاول أن ندخله قدر الإمكان حسب الكلية التي يرغب فيها في المكان القريب منه".

وتابع، بأنه إذا لم يحدث ورشح له التنسيق مكانًا في كلية ليست في منطقته الجغرافية (أ) التي حصل منها على شهادته المؤهلة للجامعة، في هذه الحالة يستطيع أن يتقدم بالتحويل إلى كلية في منطقته ولكن ذلك يكون بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب أن يتحول إليها سواء بالدخول بنظام الانتظام أو الانتساب.

ولفت إلى أنه يجري التحويل لمرة واحدة فقط من خلال مكتب التنسيق، بينما يسمح بالتحويل في حدود 10% فقط من الأعداد المقررة لكل كلية.