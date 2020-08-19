قهوجي إمبابة يتهم زوجته بالزنا: رجعت من الشغل لقيت مراتي في حضن عشيقها

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت بشأن إصابة شاب قفز من نافذة شقة عشيقته بالطابق السابع بمنطقة إمبابة في الجيزة، عن اتهام الزوج لزوجته بالزنا.

وتحفظ رجال الأمن على الزوجة و"عشيقها"، حيث جرى مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليهما.

وبدأ ضباط المباحث في استجواب الزوجة بشأن علاقتها بالمتهم، فيما قررت الجهات المختصة حبس الشاب (العشيق) لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال الزوج الذي يعمل قهوجي وعمره 36 عاما، أمام المباحث إنه عقب عودته من العمل سمع أصواتا داخل الشقة، فكسر الباب وشاهد زوجته في أحضان عشيقها ترتدي ملابس نوم، وبمجرد دخوله قفز المتهم من الشباك.

وطلبت الجهات المختصة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إن سيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية.

وأضافت تحريات وتحقيقات المباحث، التي قادها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن الزوج عاد من عمله فجأة، وعقب دخول الشقة شاهد زوجته تمارس الجنس مع عشيقها الشاب "جارهما"، فحاول الإمساك بهما، إلا أن العشيق توجه إلى شباك الحمام وقفز من الطابق السابع، وسقط على "تندة" وتمكن الأهالي من ضبطه، فيما أبلغ الزوج عن زوجته وعشيقها، وجرى التحفظ عليهما وإحالتهما للجهات المختصة للتحقيق.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة إمبابة بضبط لص قفز من شباك الحمام بالطابق السابع بشارع سعد زغلول، وبالانتقال تبين أن المصاب 37 سنة، عاطل، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ.

بالفحص وإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تبين أن المتهم على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة، 32 سنة، ربة منزل، وحال تواجدهما فوجئا بحضور الزوج، 36 سنة، صاحب "نصبة شاي" والذي كسر باب الشقة عليهما، وشاهد زوجته بملابس النوم، بينما قفز المتهم من النافذة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بإحالته للنيابة العامة للتحقيق.