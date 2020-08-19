الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا: الرطوبة تصل لـ80%

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، مع انتشار الشبورة المائية صباحا.

فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، بينما يتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة والرياح معتدلة، تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80 %.

ومن المحتمل أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود ليلا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 27، وقنا العظمى 41 والصغرى 27، والأقصر العظمى 42 والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 والصغرى 29.