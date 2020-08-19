"التضامن": نقدم 18.5 مليار جنيه سنويا دعما لـ11 مليون مواطن

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد مستفيدي الدعم النقدي بلغ 3 ملايين و494 ألفا و360 أسرة حتى منتصف شهر أغسطس الجاري، بما يضم 11.2 مليون فرد، مشيرة إلى أن أجمالي الدعم النقدي يزيد على 18 مليار ونصف سنويا، بمتوسط مليار ونصف شهريا.

وأشارت التضامن، وفق تقرير صادر عنها اليوم، إلى أن مستفيدي الدعم "تكافل" بلغ مليونين و17 ألفا و889 أسرة في أغسطس الجاري مقابل مليون و995 ألفا و67 أسرة، خلال يوليو الماضي، في حين سجل الدعم النقدي "كرامة" مليونا و185 ألفا و721 أسرة مقابل مليون و190 ألفا و436 أسرة عن الفترة نفسها من الشهر السابق.

وسجل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 290 ألفا و750 مستفيدا في منتصف الشهر الجاري، وتشمل مظلة الضمان الاجتماعي الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال حتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، وهناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة.

وقالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن 52%؜ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يوجه 27%؜ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12.5%؜ للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5%؜ للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5% للأيتام، مشيرة إلى أن باقي نسبة الدعم النقدي والتي تبلغ 48% يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة، والتي تعمل الوزارة على تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.