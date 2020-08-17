التضامن تدعم 75 ألف أسرة من خارج برنامج تكافل وكرامة لمدة 3 أشهر

وجهت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديري المديريات، بضرورة التوسع في آليات الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا، ومنها دعم 75 ألف أسرة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي من خارج برنامج تكافل وكرامة لمدة 3 أشهر، لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك دعم 40 ألف أم وسيدة حامل في المناطق الأكثر فقرا لتحسين صحتهن وصحة أطفالهن.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات التضامن على مستوى محافظات الجمهورية، لمناقشة تنفيذ خطط الوزارة لتطوير الأداء بالمحافظات ومشروعات الخطة الاستثمارية، وملامح قانون الدعم النقدي الموحد.

واستعرضت "القباج"، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لبناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لبناء منظومة معلوماتية تتميز بالحوكمة والشفافية وتساهم في بناء سياسات واقعية ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية.

كما تطرق الاجتماع إلى عملية إعادة هيكلة الوزارة، وكشفت الوزيرة عن توجه الوزارة للعمل على استراتيجية للتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر فقرا تقوم على توفير مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع الظروف الاجتماعية والبيئية للأسر الأكثر فقرا وتساعدهم على الخروج من دوائر الفقر.

وتخطط وزارة التضامن، لاستحداث قطاع التمكين الاقتصادي ضمن هيكل الوزارة مع الحرص على تنشيط الإدارات والمشروعات التي تعمل في مجال خلق فرص العمل وتنمية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها.