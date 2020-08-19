تركيا تقصف دهوك العراقية بالطيران الحربي

شنت طائرات تركية حربية، اليوم الأربعاء، غارات جوية على مواقع شمال محافظة دهوك العراقية.

وقالت قناة "العربية الحدث"، إن الطيران التركي اخترق، اليوم الأربعاء، أجواء العراق وقصف موقعين شمال دهوك.

وقال مدير بلدة "دينارته" شمال قضاء عقرة بمحافظة دهوك، شعبان خليل، إن الطائرات الحربية التركية قصفت مرتين قبل ظهر اليوم الأربعاء قرية "كافلكا" شمال غرب الناحية.

وأضاف خليل، أن القصف طال معسكرات لحزب العمال الكردستاني في محيط القرية دون معرفة الخسائر.

ولطالما تشن طائرات تركية قصف على مواقع عراقية بزعم أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني، ويخلف عشرات الضحايا من المدنيين والأطفال.

والأسبوع الماضي قتل عناصر من الجيش العراقي جراء قصف تركي مماثل.