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عاجل.. سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط معسكر التاجي شمالي بغداد

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وكالات
09:38 م | السبت 15 أغسطس 2020
بغداد

بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن سقوط 3 صواريخ "كاتيوشا" في محيط معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لقناة "روسيا اليوم" إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط معسكر التاجي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، "سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد"، مشيرة إلى أن "انطلاقهما كان من منطقة الراشدية على الضفة المقابلة من نهر دجلة".

وأعلنت الخلية، أمس الجمعة، عن سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

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