تمويل 100 سيارة ميكروباص وتوفير 11 مليون جنيه لإقامة مشروعات في قنا

زار وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، محافظة قنا، التقى خلالها اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وقال الجهاز في بيان، إن اللقاء تناول تنسيق أوجه التعاون بين الجهاز والمحافظة بهدف التوسع في إقامة مشروعات جديدة صغيرة ومتناهية الصغر أو مساندة المشروعات القائمة، كما تم مناقشة مشاركة الجهاز في تطوير المنطقة الحرفية بمنطقة الصالحية والمجمع الصناعى بنجع حمادى ودراسة إمكانية إقامة مشروعات صغيرة كصناعات تكميلية ومغذية لمستلزمات مصانع السكر والألومنيوم والأسمنت وغيرها بالمحافظة.

وعرض الأستاذ محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية بالجهاز، خلال اللقاء إنجازات الجهاز بالمحافظة في الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020، حيث أوضح أن الجهاز قد ضخ 1.1 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 55 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت حوالي 72 ألف فرصة عمل وقام بتنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير خدمات البنية الأساسية بالمحافظة بإجمالى تمويل قدره 167.2 مليون جنيه أتاحت 2.6 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، بهدف توفير البيئة المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

وتضمنت فعاليات الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والمحافظة يقوم بمقتضاه الجهاز بتمويل 100 سيارة ميكروباص كمرحلة أولى ما يسهم فى تطوير وسائل النقل للتيسير على المواطنين من جانب، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة من جانب آخر.

وشهد المحافظ ونائب الرئيس التنفيذي للجهاز توقيع عدد من العقود لتمويل المشروعات متناهية الصغر بين الجهاز والعديد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة بإجمالي تمويل بلغ 11.45 مليون جنيه، بهدف إتاحة المزيد من فرص العمل المنتجة والاهتمام برعاية محدودي الدخل.

ومن المتوقع، أن تتيح تلك العقود ما يزيد على 1300 فرصة عمل.