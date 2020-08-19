خبير أمصال: لا يوجد دولة في العالم سجلت انتهاء المرحلة الأولى لكورونا

قال الدكتور مصطفى محمدي مدير مركز التطعيمات بهيئة المصل واللقاح، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا قلت، وهو شيء يبعث على التفاؤل، لكن يجب أن نتوخى الحذر الشديد، والالتزام بشكل كبير بارتداء الكمامة والكحول، لأنها السبب الرئيسي في تراجع أعداد الإصابة في مصر.

وأضاف محمدي، خلال حواره على فضائية Ten، أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الواقع، ويوجد أكثر من ذلك، ولكن أرقام غير مسجلة، وحالات الوفيات قلت أيضا بنسبة ملحوظة، وهذا مؤشر جيد، وأن الأرقام التي يجري تسجيلها بشكل رسمي، هي عدد الحالات التي لجأت للمستشفيات فقط.

وأكد، أنه لا يوجد أى دولة في العالم، سجلت انتهاء الموجة الأولى لفيروس كورونا حتى الآن.