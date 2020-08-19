رئيس التحرير

محمود مسلم

خبير أمصال: لا يوجد دولة في العالم سجلت انتهاء المرحلة الأولى لكورونا

كتب:

بسمة عبدالستار
04:28 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
الدكتور مصطفى محمدي مدير مركز التطعيمات بهيئة المصل واللقاح

الدكتور مصطفى محمدي مدير مركز التطعيمات بهيئة المصل واللقاح

قال الدكتور مصطفى محمدي مدير مركز التطعيمات بهيئة المصل واللقاح، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا قلت، وهو شيء يبعث على التفاؤل، لكن يجب أن نتوخى الحذر الشديد، والالتزام بشكل كبير بارتداء الكمامة والكحول، لأنها السبب الرئيسي في تراجع أعداد الإصابة في مصر.

وأضاف محمدي، خلال حواره على فضائية Ten، أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الواقع، ويوجد أكثر من ذلك، ولكن أرقام غير مسجلة، وحالات الوفيات قلت أيضا بنسبة ملحوظة، وهذا مؤشر جيد، وأن الأرقام التي يجري تسجيلها بشكل رسمي، هي عدد الحالات التي لجأت للمستشفيات فقط.

وأكد، أنه لا يوجد أى دولة في العالم، سجلت انتهاء الموجة الأولى لفيروس كورونا حتى الآن.

اقرأ المزيد:

"الصحة العالمية": موجات عديدة من فيروس كورونا إذا لم تلتزم الدول

كوريا الجنوبية تلغي تدريبات مدنية - عسكرية بسبب مخاوف من فيروس كورونا

وزير التعليم العالي: فيروس كورونا سيبقى قرابة عام كامل

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا بماليزيا.. أقوى 10 مرات