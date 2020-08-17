وزير التعليم العالي: فيروس كورونا سيبقى قرابة عام كامل

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه يتوقع أن يستمر فيروس كورونا في تواجده لقرابة عام كامل، ولذلك جرى تخصيص أدوار للعزل في كل المستشفيات الجامعية، كما سيجري تدريب الصف الثاني والثالث للأطباء من الخبرات التي جرى اكتسابها الفترة الماضية، للتعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى توثيق ما تم خلال الفترة الماضية من خلال كل السجلات الخاصة بالمرضى والتعامل معهم، للتعامل مع الجائحة أو أي جائحة أخرى في المستقبل باحترافية.

وأشار إلى أن هناك في وقت من الأوقات كان يوجد مستشفيات ممتلئة بمصابي كورونا، ولكن بفضل الله انخفضت الأعداد في المرحلة التي وصلنا إليها حاليا، وهذا يرجع لوعي المواطنين في فترة معينة من حيث ارتداء الكمامات والنظافة، ما أدى إلى انخفاض الضغط على المستشفيات.