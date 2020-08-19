إخلاء مبنى كلية الصيدلة في جامعة الأردن إثر تسرب كيميائي

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن السلطات المختصة والجهات العاملة أجلت جميع الطلبة والعاملين من مبنى كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية إثر تسرب كيميائي.

وقالت الجامعة، في منشور لها عبر صفحتها على "فيس بوك": "أثناء عملية نقل بعض المواد الكيميائية منتهية الصلاحية بغرض إتلافها انسكبت إحدى العبوات عن طريق الخطأ"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأضافت: "واتخذت كل الإجراءات في كلية الصيدلة بما فيها إخلاء المبنى والتهوية، وتعامل جهاز الدفاع المدني مع الحادث ولم ينتج أي إصابات.