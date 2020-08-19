فيديو.. الآلاف يحتشدون أمام دير العذراء بأسيوط احتفالا بالمولد

قبل يومين من الليلة الكبيرة للاحتفال بمولد العذراء في جبل أسيوط الغربي، يواصل الأقباط بمحافظة أسيوط التوافد على دير درنكة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وتحتفل الكنائس الأرثوذكسية بمحافظة أسيوط، غدًا الخميس، بالليلة الختامية لمولد السيدة مريم العذراء بجبل درنكة، والذي يجري الاحتفال به في السابع من أغسطس من كل عام، لمدة 15 يومًا، والذى يتوافق مع ذكرى لجوء العائلة المقدسة لمغارة بحضن الجبل الغربي أثناء رحلتها بمصر.

ورغم عدم إعلان مطران أسيوط ورئيس دير العذراء عن الاحتفالات هذا العام، إلا أن الأهالى لم يخالفوا عاداتهم ومارسوا طقوس احتفالاتهم فى موعدها السنوي، حيث أكد الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير العذراء مريم، أن مولد العذراء بجبل درنكة هذا العام مختلف عن الأعوام الماضية، بسبب جائحة كورونا والإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن أبواب الدير مفتوحة لاستقبال الزوار من الخامسة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً بدون مبيت.

وفى سياق متصل، أكد مصدر بالدير لـ"الوطن" أن الاحتفالات هذا العام تتم فى إجراءات احترازية شديدة، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول أي شخص بدون كمامة، إضافة إلى الالتزام بمسافات التباعد ومنع التجمعات.

وأضاف المصدر أن هناك تعليمات مشددة صادرة من قبل الأنبا يوأنس بمنع التجمعات أو الجلوس بالدير، مشددًا على أن الأمر مقتصر على الزيارة والصلاة فقط.

وذكر عماد راغب من أبناء الكنيسة الأرثوزكسية بأسيوط لـ"الوطن"، أن مطران أسيوط وتوابعها ورئيس دير العذراء "الأنبا يوأنس لم يعلن هذا العام عن إقامة احتفالات بالدير، وكل ما يحدث هو زيارات من الأقباط فى ذكرى لجوء العائلة المقدسة، موضحًا أن عدد الزائرين تعدى مليون زائر من مختلف محافظات مصر وخارجها.

ولفت إلى أن الدورة اقتصرت هذا العام على محيط مغارة الدير، حيث تبدأ من الساعة الخامسة من كل يوم كعادة اتبعتها الكنيسة منذ سنوات، وحرصًا على سلامة الناس هذا العام اقتصرت الدورة على نصف الدير فقط.

وأشار مفدي وهيب من أهالى أسيوط، إلى أنه مع بداية المولد يبدأ الاقباط في الصيام لمدة 15 يومًا، وتبدأ الاحتفالات بالصلاة في الدير عند الساعة السابعة مساءً، وتمتد لمدة ساعتين، يعقبها طواف حول الدير يتقدمه الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس الدير، وخلفه الشمامسة وهم يحملون صور مريم العذراء وابنها المسيح.

وأوضح "وهيب" أن الاحتفالات تتضمن صلوات رفع بخور عشية وخروج موكب الأيقونة الذي اقتصر هذا العام على محيط مغارة الدير فقط، ويليها العظات الروحية وإنشاد الترانيم والمدائح بساحة الدير، وتعقبها صلاة تسبحة نصف الليل.

يذكر أن دير السيدة العذراء من أهم المزارات الدينية والسياحية بأسيوط، ويبلغ ارتفاعه 120 مترًا عن مستوى سطح الأرض الزراعية، ويبعد عن مدينة أسيوط مسافة أكثر من 9 كيلو مترات.

ويضم الدير مجموعة من الكنائس، أقدمها كنسية المغارة، والتي يبلغ طول واجهتها نحو 160 مترًا وعمقها 60 مترًا، وهي منشأة منذ نهاية القرن الأول المسيحي، وتعود إلى نحو 2500 ق.م، ويوجد في الدير الكثير من الأبنية التي يصل بعضها إلى ارتفاع 5 أدوار، وبها قاعات كبيرة للخدمات الدينية والاجتماعية والأنشطة الفنية، وحجرات للضيافة والإقامة.