رئيس الزمالك يرفض معاقبة اللاعبين بعد التعادل أمام نادي مصر

رفض رئيس إدارة نادي الزمالك، مقترح البعض بتوقيع عقوبات على لاعبي الفريق عقب التعادل أمام نادي مصر خلال المباراة التي اقيمت بينهما امس في الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري العام على استاد الكلية الحربية .

وطلب رئيس النادى من الجهاز الفني، سرعة تجهيز اللاعبين نفسيا للخروج من توابع "نقطة" التعادل أمام نادى مصر، موضحا أن عدم توقيع عقوبات على اللاعبين عقب المباراة الهدف منه عدم وضعهم فى ظروف سيئة قبل مواجهة القمة، والحرص على زيادة معنوياتهم قبل المواجهة المرتقبة التى يهم عشاق القلعة البيضاء الفوز بها دون النظر لموقف الفريق فى مسابقة الدورى، إلى جانب فوائد الفوز قبل مواجهة الرجاء المغربي المقرر لها خلال شهر سبتمبر المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

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