موعد مباراة الزمالك والأهلي القادمة والقنوات الناقلة لها

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، في مباراة القمة التي تجمعهما السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

تنطلق مباراة الزمالك القادمة مع الأهلي، في تمام التاسعة مساء السبت الموافق 22 أغسطس الحالي، بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

تقام مباراة الزمالك والأهلي على استاد "القاهرة"، ويمكنك مشاهدة المباراة فور انطلاقها، عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يدخل الأهلي مباراة القمة وهو على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

نتائج الفريقين في الجولة الماضية

حقق المارد الأحمر فوزًا ساحقا على نظيره أسوان، بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كلا من جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجي، وتعادل الزمالك مع نادي مصر سلبيًا خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري.

غيابات الزمالك والأهلي

ويغيب حسين الشحات عن مباراة الزمالك والأهلي بسبب الإصابة التي يعاني منها بعدما أجرى عملية الفِتاق، ومحمود كهربا بداعي الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك، ومحمود متولي بعد إصابته بالرباط الصليبي، وتحوم الشكوك حول مشاركة أحمد الشيخ وجيرالدو، بعد إصابتهما في مباراة أسوان بالجولة الماضية.

فيما تأكد غياب عبدالله جمعة، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على إنذار في مباراة مصر التي أقيمت بينهما مساء أمس.