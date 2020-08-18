يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيرة إف سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2020 على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن لقاءات الأسبوع الــ 20 لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بدون جمهور، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، ولحماية المواطنين من العدوي.

وترصد "الوطن" في السطور التالية، موعد مباراة الزمالك وإف سي مصر، والقنوات الناقلة، وترتيب الفريقين في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك واف سي مصر

تنطلق صفارة بدء مباراة الزمالك ضد إف سي مصر في تمام الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت أم القري بالمملكة العربية السعودية، وفي الساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية المتحدة "الإمارات".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واف سي مصر

تذاع مباراة الزمالك وإف سي مصر عبر قنوات أون تايم سبورتس ، اليوم في تمام الساعة 9 مساءً.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، حيث خاض حوالي 19 مباراة، وسيتم خصم منه 3 نقاط مع نهاية الدوري.

ترتيب إف سي مصر في الدوري المصري

ويأتي نادي إف سي مصر في المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة فقط، حيث خاض 18 مباراة.