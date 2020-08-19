عبد الرحيم كمال الفائز بمقعد الشيوخ بالبحر الأحمر: نجاحي انتصار للشباب

قال عبدالرحيم كمال المرشح الفائز بمقعد القائمة بمجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، إن فوزه انتصار للشباب، مقدمًا الشكر للمواطنين على عن مشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية وذهابهم إلى صنادق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأشاد "كمال" في حديثه لـ"لوطن" بالدعم الذي تلقاه من قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن، لافتًا إلى أن عمره 42 عامًا، ويعمل بالهيئة البرلمانية للحزب منذ خمس سنوات، وأن نجاحه هو نجاح للحزب كله.

وأكد أنه سيعمل مع كل أعضاء مجلس النواب بالمحافظة كفريق عمل واحد، من أجل تحقيق التنمية والنهضة، وأداء الواجب الوطني تجاه المواطنين الذي يكن لهم التقدير والعرفان بالجميل على الثقة الغالية.