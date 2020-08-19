70 مقعد شيوخ لـ"مستقبل وطن" و5 لـ"الشعب الجمهوري" وفوز "مستقل" وحيد

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في مؤتمر صحفي تعقده الهيئة الآن.

وقال "لاشين" إنَّ انتخابات مجلس الشيوخ تمت في 14092 لجنة فرعية، 27 لجنة عامة، مشيرًا إلى أنَّ الانتخابات تمت تغطيتها من 33 مؤسسة إعلامية محلية، و162 مؤسسة إعلامية دولية.

وكشفت النتائج حصد حزب "مستقبل وطن" 70 مقعدًا بانتخابات الجولة الأولى، بينما يخوض الإعادة على 22 مقعداً أخرى، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري 5 مقاعد ويخوض الإعادة على مقعدين، فيما فاز بالجولة الأولى مستقل وحيد بمحافظة القاهرة وهو هادي لويس بباوي مرجان.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.