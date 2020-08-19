عاجل.. الوطنية للانتخابات: 14.23% نسبة المشاركة بانتخابات الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في مؤتمر صحفي تعقده الهيئة الآن.

لاشين: 84.48% نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة 15.42%

وقال "لاشين": "بعد عرض المحضر الخاص بالنتائج لانتخابات مجلس الشيوخ، تبين أن عدد المقيدين 62 مليون ناخبا و940 ألف و165، والحاضرين 8 ملايين و959 ألف و35 ناخب، بنسبة مشاركة 14.23%، والأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألف و741 صوت، بنسبة 84.48%، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألف و248 صوت بنسبة 15.42%".

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.