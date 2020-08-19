الهيئة الوطنية: الشعب المصري اجتاز الصعوبات للمشاركة بانتخابات الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إنَّ انتخابات مجلس الشيوخ جاءت في ظل ظروف بالغة الصعوبة يعلمها القاصي والداني في العالم أجمع، والناجمة عن فيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام.

وأضاف "لاشين"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، أنَّه رغم هذه الظروف استطاع الشعب المصري العظيم أن يجتاز هذه الظروف باقتدار وأن يثبت للعالم أجمع أنَّه قادر على مواجهة الصعوبات مهما كلفه ذلك.

وأوضح أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إجراءات احترازية شجعت المواطنين للنزول للإدلاء بأصواتهم.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.