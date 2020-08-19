سعيد فايز ينضم لفريق عمل "مطبعة هرم"

انضم الفنان الشاب سعيد فايز محمد، لأسرة فيلم "مطبعة هرم" والذي يشارك في بطولته علي ربيع وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد وخالد الصاوي.

وأعلن سعيد فايز، في بيان، أنه يجسد فى الفيلم شخصية صديق البطل (علي ربيع)، الذي يتعرض لبعض المواقف الكوميدية في إطار ساخر تقلب حياته رأسًا على عقب، مشيرًا إلى أنه سيبدأ تصوير مشاهده خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعرب "فايز"، عن سعادته بالمشاركة مع نجوم كبار في أولى تجاربه السينمائية تحت قيادة المخرج سامح عبدالعزيز.

الفيلم بطولة على ربيع، حمدي الميرغني، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج سامح عبدالعزيز، ويناقش بعض القضايا الاجتماعية الهامة، ولكن في إطار كوميدي.