فيديو.. علي ربيع ومحمد عبدالرحمن من كواليس فيلم "الخطة العامية"

نشر الفنان علي ربيع مقطع فيديو يجمعه بالفنان محمد عبدالرحمن من كواليس فيلمهما الجديد "الخطة العامية"، وعلق "ربيع" قائلا: "وإحنا راجعين من تصوير فيلم الخطة العامية بنحتفل إن فاضل مشهد واحد بس وتشوفو فيلم حكاية بأمر لله".

يذكر أنه الخميس الماضي انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي الجديد "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع وأوس أوس والتي تعرض على مسرح جراند نايل تاور، وجاءت المسرحية من فصلين في إطار جديد يقدم المسرح الكوميدي بشكل مختلف.

ويشارك في المسرحية سليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

ونشر الفنان على ربيع عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" صورا من الليلة الأولى للعرض المسرحي "صباحية مباركة".