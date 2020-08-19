"تعليم النواب" تفتح ملف مصروفات العام الدراسي الجديد

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، اجتماعا مهما الأسبوع المقبل، بحضور قيادات من وزارة التربية والتعليم، لعرض رؤيتهم الكاملة، حول استعدادات العام الدراسي الجديد فى ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك قبل فض دور الانعقاد الخامس للبرلمان.

قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو اللجنة لـ"الوطن"، إن الاجتماع سيشهد مناقشة عددا من الموضوعات المطروحة من قبل كثير من الأعضاء، بناء على مطالب الشارع المصري، وأبرزها خطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى الجديد، وتحديدا لمراحل رياض الأطفال والابتدائي، وعدد أيام الحضور لتلقى العلوم بكل فصل دراسى ،ومدى امكانية تطبيق نظام الدراسة عن بعد للصفوف التعليمية السابق ذكرها.

وأوضحت أن إتاحة التباعد الاجتماعى بين الطلاب، لمنع انتشار هذا الوباء بين أبنائنا، يتطلب تقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية، وتقسيمها على مدار أيام الأسبوع، وبالأخص فى المدارس الحكومية والمعروفة بالكثافة العددية.

وأشارت "نصر"، إلى ورورد العديد من الشكاوى من الأسر وأولياء الأمور، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد عن العام الماضى، بالمدارس فئة "الخاص والناشونال والانترناشونال"، دون الاعتداد بالظروف الاقتصادية، التى عانت منها كثير من القطاعات بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولفتت إلى المغالاة فى أسعارالمصروفات الدراسية، أصبحت سمه للمدارس الخاصة والأجنبية، دون تحقيق خدمة تعليمية مميزة للطلاب.

وأكدت أن هناك أزمة كبيرة مثارة حاليا، بسبب تكاليف أتوبيسات المدارس، مشيرة إلى أنها تتبنى فكرة تحديد تكلفة أتوبيسات المدارس، وفقا لعدد أيام الدراسة.

وشددت "نصر"، على ضرورة حضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لعرض رؤيته الكاملة أمام البرلمان، فى ضوء اقتراب موعد بدء الدراسة، المزمع انطلاقها فى أكتوبر المقبل.