ولي أمر: "المدارس الخاصة بتشتغل بدماغها واللي مبيدفعش بيدوله الملف"

اشتكت شيماء ماهر أدمن جروب "نبني بلدنا بالتعليم"، من المدارس الخاصة، معتبرة أن المدارس الخاصة تسير في اتجاه، والقرارات الحكومية في اتجاه آخر.

وطالبت "ماهر"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، ألا يكون هناك زيادة في مصروفات هذا العام: "طالبين السنة ميكونش فيه زيادة"، مؤكدة أن المدارس الخاصة لم تلتزم بنسبة الزيادة التي حددتها وزارة التربية والتعليم، بين 7 و10%.

وطالبت "ماهر"، أيضًا بأن يكون هناك رقابة وحماية لمستهلك الخدمة من جهاز حماية المستهلك، وبرد الأموال الزائدة التي حصلت عليها المدارس الخاصة.

وأكدت "ماهر"، أن المدارس الخاصة بتعمل بـ"دماغها"، وأن هناك مدارس حصلت المصروفات كاملة، وليست على أقساط، مضيفة أن المدارس الخاصة تهددهم: "لو مدفعتش المصروفات هتاخد الملف وتمشي".

وأوضحت أدمن جروب "بالتعليم نبني بلدنا"، أن هناك تلاعب، وهناك زيادة كبيرة غير مقررة من الوزارة "منقدرش نعترض ولو اعترضنا بيقولوا لنا ملف ابنك"، مؤكدة أنها لن تذهب بابنها للمدرسة: "لو فيه كورونا مستمرة مش هودي ابني المدرسة، ولو حد طالب بحقه ابنه هيتطرد من المدرسة".