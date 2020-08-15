فيديو.. تعرف على عقوبة عدم رد مصروفات أوتوبيسات المدارس الخاصة للأهالي

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن مصروفات أوتوبيسات المدارس الخاصة والخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الماضي والتي لم ينتفع الطلاب بها هناك مقترحان، إما أن ترد تلك المبالغ لأولياء الأمور أو يتم خصمها من الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن الجهاز راعى المدارس الخاصة، خصوصًا أنها حلقة مهمة من المنظومة التعليمية وحتى لا يحدث اختلال ومشكلة بالمدارس نفسها، فتقرر اقتراح أن تُخصم مصروفات الأتوبيس من مصروفات التيرم الثاني.

وأضاف سمير، خلال تصريحات تلفزيونية على شاشة "TEN"، أنه في حالة امتناع المدارس عن رد المبلغ لولي الأمر يعتبر الأمر مخالفا لحماية المستهلك وتصبح جنحة اقتصادية وتتراوح العقوبة من 10 آلاف جنيه لمليون جنيه في كل شكوى وكل قضية منفصلة، شارحا أن كل شكوى تصل لجهاز حماية المستهلك سيتم عمل قضية بها.

وأوضح سمير أن أي مدرسة لن ترد المصروفات لأولياء الأمور ستكون مخالفة للقانون وفي هذه الحالة على ولي الأمر بعد إصدار قرارات قانون حماية المستهلك اللجوء لجهاز حماية المستهلك عن طريق الإتصال بـ19588 من أي تليفون أرضي أو إرسال رسالة على الواتس أب على رقم 01281661880 وبعد ذلك يتولى جهاز حماية المستهلك الشكوى وسيتم إصدار قرار يلزم المدرسة برد المصروفات وفي حال عدم التزامها سيتم تحويل المدرسة للنيابة المختصة.