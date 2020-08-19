"القومي للمرأة" يشكر "الهيئة الوطنية" على تنظيم انتخابات الشيوخ

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وجميع أعضائها من قضاة مصر الشرفاء، على التنظيم المشرف للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأعربت رئيس المجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التنظيم المشرف والجهود العظيمة للهيئة، الذي أسهم في خروج انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بهذه الصورة المشرفة واللائقة بمكانة مصر، وخاصة في ظل ظروف استثنائية وإجراءات إحترازية وقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وثمنت "مايا"، التعاون المثمر بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات والذي أسهم بصورة كبيرة في تذليل كل العقبات التي واجهت السيدات خلال عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.