مكافحة كورونا: وصلنا لمرحلة "التفاؤل الحذر" في مواجهة الفيروس

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه لا يوجد على مستوى خريطة العدوى للفيروسات التي ظهرت على مستوى العالم، ما يؤكد اختفاء أية فيروس بشكل مفاجئ، لكن من الممكن أن تقل أعراضه، ومن ثم يتمكن المجتمع والدولة بالسيطرة عليه، ومنع انتشاره.

وأضاف "حسني"، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قضائية "CBC"، أن مصر حاليا تمر بمرحلة "التفاؤل الحذر"، في انتشار فيروس كورونا، ومن ثم نجحت في سيطرتها على الفيروس دون انتصار كامل عليه، موضحا أن وزارة الصحة، أعلنت من قبل بوصول نسبة التعافي من الفيروس لـ62% يوميا، وهو أمر يدعوا للتفاؤل، مع عدم ترك الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع انتشار الفيروس.

وأكد أن الفيروس لايزال يصيب عددا من المواطنين، بالرغم من ارتفاع نسبة التعافي منه، مع انخفاض نسب الوفيات، حيث أنه في حال فقدت السيطرة على الفيروس، فستعاود الأرقام بازدياد مضطرد، مشيرا إلى أن النجاح الذي حققته الدولة في القضاء على كورونا، جاء عبر مساعدة المواطنين بتطبيق الإجرءات الإحترازية التي أقرتها الدولة من قبل، وهي ارتداء الماسكات الواقية، والاهتمام بغسل اليدين جيدا، غير ان إهمال البعض تجاه تلك الإجراءات، هو ما يدعو للقلق.