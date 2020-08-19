التنظيم والإدارة يوافق على تثبيت 659 متعاقدًا بمديرية تعليم الشرقية

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن إنهاء إجراءات الموافقة على تثبيت 659 موظفًا متعاقدًا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وذلك فى إطار الجهود التي يبذلها الجهاز لتفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإجراء التثبيتات لمن تتوافر فيهم الشروط من المتعاقدين طبقًا للقانون واللائحة التنفيذية.

وذكر الجهاز، في بيان له اليوم، أنه تم الانتهاء من تثبيت 232 متعاقدًا بإدارة الحسينية التعليمية، وتثبيت 325 متعاقدًا بإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وتثبيت 64 بإدارة مشتول السوق بالإضافة إلى تثبيت 38 متعاقدًا بإدارة القرين التعليمية، وتم إرسال موافقة الجهاز إلى كل من وزارة المالية وديوان المحافظة لإعمال شئونهما.

وتضمن البيان أن الجهاز قام بتثبيتهم إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتي تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في وظائف واردة في موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقدهم قبل 30-6-2016.

ويقوم الجهاز بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لإنهاء إجراءات تثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الإلكتروني للتأكد من دقة البيانات.

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدات الجهاز الإداري للدولة بمراجعة المستندات المرفقة في طلبات التثبيت والتأكد من موافقتها لصحيح القانون، كما ناشدهم أيضا بسرعة الرد على طلبات الجهاز باستيفاء بيانات الطلبات حتي يتسنى للجهاز سرعة البت في الطلبات المقدمة إليه.