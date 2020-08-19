تهامي: مجلس الشيوخ سيكون داعما للقيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء

أكد طارق تهامي الفائز بالمقعد الانتخابى بالقائمة الوطنية من أجل مصر "قطاع الصعيد" لمجلس الشيوخ، أن الشعب المصري أثبت للعالم، أن الديمقراطية لم تعد رفاهية، وإنما حق مكتسب لكل مواطن على أرض مصر، شارك فى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان.

ووجه "تهامى"، الشكر للناخبين الذين حرصوا على المشاركة فى الانتخابات النيابية فى الداخل والخارج.

وقال عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولى، عصر اليوم، إن القائمة الوطنية من أجل مصر التى تضم 11 حزبا، من بينها الوفد، حازت على ثقة الناخبين فى قطاعاتها الأربعة.

ولفت إلى أن أبناء الصعيد بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر، دعموا القائمة الوطنية.

وشدد "تهامي"، على أن المرحلة المقبلة، تتطلب العمل بكل الجد والإخلاص، لتحقيق الصالح العام، واستكمال مسيرة التنمية لهذا الوطن، لا سيما فى ظل وجود قيادة سياسية، تعمل دائما من أجل مصر والمصريين.

وقال: سنعمل كنواب لمجلس الشيوخ، على تقديم أداءً برلمانيا راقيا، يتناسب مع طبيعة عمله واختصاصاته، التى تتمثل فى أخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.