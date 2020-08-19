بالأسماء.. القائمة الكاملة لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل.

وتنشر "الوطن" قائمة أسماء الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ التي أعلنها رئيس الوطنية للانتخابات.

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يذكر أن عدد المقيدين بجداول الانتخابات 62 مليون ناخب و940 ألفًا و165، والحاضرون 8 ملايين و959 ألفًا و35 ناخبًا، بنسبة مشاركة 14.23%، والأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألفًا و741 صوتًا، بنسبة 84.48%، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليونًا و381 ألفًا و248 صوتًا بنسبة 15.42%.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.