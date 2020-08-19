"الهيئة الوطنية": استقبلنا 49 تظلما في انتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إنَّ انتخابات الشيوخ تمت تحت إشراف منظمات دولية ومحلية، بعدد 47 منظمة محلية و14 منظمة دولية وفقا لضوابط الهيئة.

لاشين: انتخابات الشيوخ تمت تحت إشراف 47 منظمة محلية و14 منظمة دولية

وأضاف "لاشين"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، أن جميع الشكاوى التي قدمت للهيئة تلقت حلولًا فورية، ومنها شكوى واحدة صادرة من محكمة جنوب القاهرة، موضحًا أنَّ عدد التظلمات بلغت 49 تظلمًا، وفصلت فيهم اللجنة، وتمّ قبول بعضهم ورفض البعض الآخر.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.