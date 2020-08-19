الإدارية العليا تبدأ تلقي الطعون على نتيجة انتخابات الشيوخ غدا

تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا، ولمدة يومين، تلقى الطعون على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اليوم، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.

وتجرى جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الاعادة اعتبارا من غد.