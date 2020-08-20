زين: فخورون باختيار ماسبيرو لاستضافة مؤتمر الوطنية للانتخابات لأول مرة

استضافت أمس، الهيئة الوطنية للإعلام برئاسه حسين زين، المؤتمر الصحفي العالمي الذي أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج، ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو.

وفى تصريحات صحفية بالمؤتمر، أعرب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن سعادته وفخره بقرار اختيار مبنى ماسبيرو العريق للإعلان منه - وللأول مرة – عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ تلك الانتخابات الهامة التى جرت لاختيار أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان لاستكمال البناء الديمقرطي فى ظل ما نعيشه من عصر حرية وديمقراطية وبناء الدولة الحديثة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه "زين"، التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على نجاح هذا العرس الديمقراطي الذى تمتع بحيادية ونزاهة وشفافية تامة، وبذلت الوطنية للانتخابات جهوداً رائعة سواء تنظيمية أو إجراءات احترازية مُحكمة فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، وتزينت فعاليات الانتخابات بإقبال المصريين فى الداخل والخارج للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري بما عكس الصورة الحضارية العريقة لمصرنا الحبيبية، فكل الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح هذه العملية الديمقراطية.

كما تقدم بخالص الشكر والتحية لكل الزملاء بالوطنية للإعلام من جميع أطقم عمل التغطية الإعلامية لجميع مراحل العملية الانتخابية لما بذلوه من جهد متميز وبمهنية واحترافية والتزامهم بالضوابط والمعايير التى وضعتها الوطنية للانتخابات بمنتهى الشفافية والمصداقية، حيث لم ترصد لجنة الرصد والمتابعة التى تم تشكيلها لمتابعة التغطية الإعلامية أيه ملاحظات على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام خلال تنفيذ التغطية الإعلامية للانتخابات.

وتقدم حسين زين بخالص التهنئة للسادة الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ، متمنياً لهم التوفيق فى أعمالهم بما يحقق مصلحه الوطن والمواطنين.

وكانت القطاعات المعنية بالوطنية للإعلام، قد أجرت استعدادات كبيرة لاستضافة المؤتمر من تجهيز لقاعة المؤتمرات بالدور السابع بمبنى الوطنية للإعلام، والتى شهدت لأول مرة انعقاد هذا الحدث التاريخي، كما تم توفير جميع الإمكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل والاستعداد بشكل جيد لنقل هذا الحدث الهام الذي يجرى لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق.

حضر المؤتمر كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسادة أعضاء مجالس الهيئات الإعلامية ورؤساء قطاعات الوطنية للاعلام والسادة أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ونخبة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين ومراسلي القنوات والإذاعات الاجنبية والمصرية.