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محمود مسلم

إحباط محاولة تهريب 784 ألف كمامة طبية إلى داخل البلاد

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الوطن
06:47 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام (مدير وشريك إحدى شركات الاستيراد والتصدير – كائنة بمنطقة الموسكي بالقاهرة- محكوم عليه في قضيتي نقد أجنبي) باستيراد حاوية مشمولها (1980) طردا (كابلات ووصلات كهربائية) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة، وقيام مسئولي الشركة بإخفاء بضائع محظور وممنوع دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة.

عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لفحص مشمول الرسالة في حضور مالك الشركة، أسفرت أعمالها عن ضبط 784000 كمامة طبية، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.. بمواجهة مالك الشركة أقر بصحة الواقعة.

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