جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب كمية من مراهم العيون

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مراهم العيون بالمخالفة لأحكام قانون، ومزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك 66 لسنه 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير 118 لسنة 1975.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة بلاڤيا القادمة من بلاروسيا، واشتباه مأمور تفتيش الركاب في راكب يحمل جنسية بيلاروسيا.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY"، تبين وجود أجسام معتمة داخل حقائبه.

وقرر مدير الجمرك، تشكيل لجنة لتفتيش الحقائب، وتبين وجود 1134 أمبول مرهم، تقدر بمبلغ 250 ألف جنيه، وتستخدم في جراحة العيون، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

اتخذت الجمارك الإجراءات القانونية وحرر محضر ضبط جمركي رقم 7 لسنة 2020، وحرزت المضبوطات.