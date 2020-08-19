إحباط محاولة تهريب طن حشيش وبانجو وأفيون بـ30 مليون جنيه في السويس

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية تخصص في مجال تهريب المواد المخدرة نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدي من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائه مستخدم (سيارة نقل، ومقطورة "براد")، وإعداده مخازن سرية بسقف المقطورة ليصبح بمنأى عن الضبط.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة المشار إليها، حال تواجده بالمنطقة غرب نفق الشهيد أحمد حمدي بدائرة قسم شرطة الجناين وبتفتيش السيارة أمكن ضبط (3893 طربة لمخدر الحشيش وزنت 400 كيلوجرام – 215 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 600 كيلوجرام – 10 لفافات لمخدر الهيدرو المادة المؤثرة لمخدر البانجو"معدله وراثياً" وزنت 10 كيلوجرامات – كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 كيلوجرامات - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة، وأضاف بتجهيز شخصين "غير محددين" المخزن السري بالمواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد الإتجار فيها وترويجها بمحافظات الوجه البحري والقبلي.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ30 مليون جنيه.