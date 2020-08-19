مدبولي: خطبة الجمعة 10 دقائق واقتصار صلاتها على المساجد الكبرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه جرى مناقشة عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى، بحضور وزير الاوقاف، وجرى الاتفاق على عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى، يوم 28 أغسطس.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، سيصدر القرار الخاص بذلك، وسيتم تطبيق كل الاجراءات الاحترازية في الصلاة، وجرى التشديد أن يكون فترة خطبة الجمعة، في حدود 10 دقائق فقط.