مستشار رئيس الوزراء: نعمل على دمج بعض الهيئات بالوزارات

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه لوحظ خلال الأعوام الماضية وجود عدد كبير من الهيئات التابعة لعدد من الوزارات، ما أدى لوجود تكرار لبعض الهيئات، وعدم وضوح في المسؤوليات، وهو ما يتم مراجعته حاليًا.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن كل وزارة تحتوي على مركز للبحوث، ويتم دراسة تلك المراكز وضمها لوزارة معنية بذلك الأمر، موضحًا أنه سيتم تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية على الأساليب التكنولوجية، حيث يُجرى العمل على إعادة الهيكلة لجميع الوزارات بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة من أجل التطوير المؤسسي.

وأكد أنه يتم العمل مع كافة الوزارات للانتهاء من كافة الهياكل التنظيمية للوزارات المختلفة في شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم دمج عدد من الهيئات والمراكز طبقًا لأهداف كل هيئة ومركز على حدة: "في وزارة السياحة والآثار دمجنا مجموعة من الهيئات تحت مظلة واحدة، وأسميناها الهيئة العليا للآثار".