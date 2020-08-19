"صديق" نائبا لرئيس الأزهر للدراسات العليا والبحوث بقرار رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور محمود صديق نائبا لرئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، ومشرفا عاما على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

ويقود "صديق" حاليا فريق من أطباء جامعة الأزهر للمشاركة ضمن الوفد الطبي المصري، من أساتذة الجامعات المصرية، الذي يوقع الكشف الطبي على عدد من مصابي حادث انفجار مرفأ بيروت في الجمهورية اللبنانية الذي وقع في 4 أغسطس من الشهر الجاري، وخلَّف 178 قتيلا، ونحو 6 آلاف مصاب.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن أساتذة الطب بجامعة الأزهر، قاموا بمناظرة عدد من الحالات التي أُضيرت جراء انفجار المرفأ من الرجال والنساء والأطفال، وذلك بمقر المركز الاستشفائي الطبي المصري بلبنان.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن الأشقاء اللبنانيين عبروا عن عميق شكرهم للجهود التي بذلها الفريق الطبي المصري عامة، وفريق أطباء جامعة الأزهر خاصة.