وزيرة التضامن تتابع عملية صرف مساعدات تكافل وكرامة

تتابع نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، سير عمليات صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة لشهر أغسطس، والتي بدأت من السبت الماضي، حيث بدأ الصرف لحاملي بطاقات كرامة يومي السبت والأحد (15-16) أغسطس في حين بدأ الصرف لمستفيدي تكافل، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس حتى نهاية الشهر، مع الاستمرار في الصرف لمستحقي كرامة الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم في الأيام المحددة لهم.

وتستمر خطة الوزارة في اتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدس ومراعاة التباعد الاجتماعي، وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت نيفين القباج، أنه حتى الآن قام 2 مليون و353 ألف مستفيد بصرف مستحقاتهم، والتي تقدر بحوالي مليار و118 مليون جنيه، حيث يبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تكافل وكرامة حوالي 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالي 11.2 مليون فرد.

وشكلت وزيرة التضامن غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات، بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسئولي هيئة البريد، بالإضافة إلى متابعة شكاوى المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.