نقيب المأذونين: الزواج تراجع بنسبة 35% بسبب كورونا

كشف الدكتور إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن معدلات الزواج تراجعت بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 35%، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، "كوفيد 19" المستجد، وذلك منذ بدء أزمة كورونا في الظهور والتحذير الرسمي منها.

وأكد نقيب المأذونين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توقف أو تراجع معدلات الزواج تأرجحت نسبها بين 25% و35% حسب طبيعة وعادات وتقاليد والخصائص السكانية للمناطق والمحافظات والأقاليم، موضحا أن أكثر من 70%، من الأسر التي اتفقت على عقد الزواج قبل ظهور أزمة تفشي كورونا، تراجعت عن تنفيذ الاتفاقات، لأسباب تتعلق بالتقاليد أكثر منها خوفا من الاصابة بالفيروس، ومنها على سبيل المثال، قرار الدولة بمنع إقامة الأفراح، كأحد الإجراءات الاحتزازية لمواجهة الفيروس، جعل 70% من الأسر تؤجل عقد القران والزفاف، لأنها سوف يضيع عليها جمع ما يُطلق عليه في عادات المصريين والمناطق الشعبية والأرياف «فلوس النقطة»، وهي نوع من أنواع المجاملات بين المصريين، كما أن حوالي نسبة 15% من الشباب عزفوا عن فكرة الزواج أو إتمامه بسبب تعطلهم عن العمل، والظروف المعيشية السيئة التي أصابتهم بسبب تراجع معدلات مبيعاتهم مما أثرا سلبا على الدخل المادي للغالبية العظمة منهم.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أصدر تقريرا حديثا حول نسب الزواج والطلاق ومعدلاتهما منذ بداية تفشي فيروس كورونا في شهر مارس الماضي، حيث أكد التقرير أن عدد عقود الزواج سجل تراجعًا كبيرًا، بلغت نسبته 30.1%، تزامنًا مع بدء تفعيل قرار الحكومة إغلاق قاعات الأفراح والنوادي ضمن حزمة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو الشهر الذي شهد بداية انتشار فيروس كورونا في مصر، موضحا أن عدد عقود الزواج خلال مارس الماضي بلغ 45 ألف عقد مقابل 64.4 ألف عقد خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما تراجع عدد حالات الطلاق إلى 11.8 ألف حالة طلاق خلال مارس 2020، مقابل 16.9 ألف حالة طلاق خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.