الإسكوا: أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر

قالت تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن نسبة الفقراء من السكان في لبنان تضاعفت لتصل إلى 55% عام 2020 ارتفاعا من 28% في عام، 2019، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأضافت اللجنة، أن نسبة الذين يعانون الفقر المدقع ارتفعت بنسبة 3 أضعاف، من 8% إلى 23%، في الفترة نفسها.

وفي دراسة جديدة نشرت اليوم بعنوان: "الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتمية للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة"، دقت "الإسكوا" ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن "العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولارا في اليوم). وهذا يعني عمليا تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40 بالمئة من السكان.

وأكدت الدراسة، أن فئة الميسورين ليست بمنأى عن الصدمات، فقد تقلصت هي الأخرى إلى ثلث حجمها، من 15% عام 2019 إلى 5% عام 2020.

وقالت الأمينة التنفيذية لـ "الإسكوا" رولا دشتي: "إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي أصبح ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتقليص فجوة الفقر"، داعية الجهات الدولية المانحة إلى توجيه الدعم لتوفير الأمن الغذائي والصحي، وتعزيز الحماية الاجتماعية.