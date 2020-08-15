النمسا ترسل مساعدات عينية إلى لبنان

أرسلت النمسا، اليوم، مساعدات عينية إلى لبنان في إطار برنامج للإغاثة للتغلب على تداعيات الانفجار الكارثي في ميناء بيروت البحري.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان، اليوم، إن المساعدات عبارة عن مواد غذائية وسلع تموينية ومعدات نظافة لتغطية احتياجات نحو 5 آلاف شخص.

وأشارت الداخلية النمساوية، إلى استعانة الحكومة اللبنانية بالمفوضية الأوروبية لتقديم مساعدات عاجلة، وقد استجابت المفوضية على الفور في أعقاب الكارثة التي تسبب في مصرع 200 شخص وإصابة نحو 4 آلاف شخص.

وأضاف الوزارة النمساوية، أنه بناءً على طلب المفوضية الأوروبية، سيتم نقل المساعدات العينية من كرواتيا وبلغاريا إلى بيروت في وسيلة نقل مشتركة تشرف عليها وزارة الداخلية النمساوية وبتمويل مشترك من المفوضية الأوروبية.

وأوضحت داخلية النمسا، أن الجزء الأول من المساعدات سوف يتم تسليمه في بيروت مساء اليوم وستصل الأجزاء التالية تباعا، مشيرا إلى تعهد الحكومة النمساوية بدعم المتضررين في لبنان بأموال من صندوق الكوارث الخارجية بمبلغ 1.9 مليون يورو.