ريهام حجاج عن زواجها من محمد حلاوة: مأذنبتش في حق حد

نفت الفنانة ريهام حجاج تنظيم حفل في الجونة، حضرها مئات الفنانين ما أسفر عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

واستنكرت حجاج، الشائعات التي طالت حياتها الشخصية بعد الزواج من رجل الأعمال محمد حلاوة، مضيفةً خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "محمد اتجوزني وطول عمري ممثلة وحتى في مشواري القصير بقالي 9 سنوات بمثل، منهم 6 سنين بمثل بطل قدام بطل، ومشتغلتش قدام أبطال قليلين، وحياتنا الشخصية بقت على الملأ، وكل حد بيدي رأيه في حاجات مش تخصه، ومحدش من حقه يختار لبني آدم تاني هو هيعيش مع مين في نفس البيت".

وتابعت: "كل حاجة قسمة ونصيب وكل الناس بترتبط وتنفصل ولو عدينا في اليوم كم حالات الطلاق والزواج هنرحم المشاهير، انا مأذنبتش في حق حد".