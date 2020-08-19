عنبة: نلبي طلبات المستثمرين ووكلاء السياحة وشركات الطيران

أثنى الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، على التسهيلات التي قدمتها الوزارة بمنح خصومات لشركات الطيران بنسبة 50% على رسوم الهبوط و20% على رسوم الخدمات الأرضية، تحفيزاً للسياحة الوافدة إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد بداية قوية ومبشرة لعودة الحركة السياحية إلى المطارات المصرية تدريجياً إلى سابق معدلاتها قبل أحداث Covid-19، مشدداً على حرص وزارة الطيران وكافة شركاتها التابعة، على الاستمرار فى تلبية كافة متطلبات جميع المستثمرين ووكلاء السياحه وشركات الطيران لتشجيع الرحلات السياحية إلى مدن الجذب السياحي بمصر.

وشغلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم، أول رحلة خاصة من مطار القاهرة لمطار طابا، على متنها 200 راكب في الاتجاهين بطائرتها الجديدة من طراز الإيرباص A320Neo، حيث قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات السياحية لتسيير رحلتين أسبوعياً إلى طابا لنقل مجموعات سياحية خلال شهري أغسطس وسبتمبر.