نقيب الأشراف يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد  

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمناسبة العام الهجري الجديد لعام 1442.

وهنأ نقيب السادة الأشراف في بيان له اليوم، الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العظيمة التي تجلت خلالها العديد من الرسائل والدروس والعبر التي يجب أن نتأسى بها جميعاً سواء ما يتعلق بحب الوطن أو الصبر واليقين بأن لكل ابتلاء نهاية وأنه مهما طالت الأزمات فلابد أن يعقبها نصر وتأييد من الله عزوجل.