تحرك واسع لتحالف 3 مرشحين من قبيلتي الأشراف والحميدات

أعلن 3 مرشحين بنظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة قنا، 2 من قبيلة الأشراف الجعافرة، وآخر من قبيلة الحميدات التحالف لضمان حصد الأصوات من أبناء القبيلتين لصالحهم، في المنافسة الشرسة التي تشهدها المحافظة.

تحركات واسعة بدأها، المرشح فتحي رسلان، نقيب الأشراف الجعافرة في محافظة قنا، وابن قبيلته، الدكتور عربي أبوزيد، ابن مركز فرشوط، ومرشح ثالث ينتمي لحزب حماة الوطن، علاء عزوز، ابن قبيلة الحميدات أحد بطون قبيلة الهوارة في المحافظة، والتي تقطن في مدينة قنا.

وظهر التحالف الثلاثي لأول مرة خلال عقد أولى المؤتمرات بأحد أكبر دواوين قبيلة الحميدات معلنين تحالفهما في الانتخابات، وواصلوا اللقاءات وكان آخرها عقد لقاء جماهيري في مركز الوقف شمال قنا.

وتمتلك قبيلتي الأشراف والحميدات كتل تصويتية كبيرة تتيح للمرشحين الدخول في المنافسة وضمان الإعادة على 3 مقاعد فردية.

وخُصص لمحافظة قنا، دائرة انتخابية واحدة، ولها 6 مقاعد، 3 قائمة و 3 فردي على مستوى المحافظة، يترشح عليها 41 مرشحًا.