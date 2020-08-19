تركيا تعلن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للسيارات

أعلنت نقابة أصحاب محطات إمداد الطاقة والنفط والغاز فى تركيا عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي، وقالت إن هذه الزيادة ستكون سارية ابتداءً من الغد، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال موقع "يني تشاج"، إنه ابتداء من الغد 20 أغسطس 2020 سيتم رفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات بمقدار 6 قروش.

وعقب هذا الارتفاع سيصبح سعر الغاز الطبيعي في إسطنبول بـ6.68 ليرة، وفي أنقرة بـ5.14 ليرة، وفي إزمير بـ6.20 ليرة.

وتظهر اختلافات طفيفة في الأسعار التي أعلنتها شركات التوزيع، مقارنة بالشركات والمدن، بسبب المنافسة وحرية السوق.