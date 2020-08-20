محمود بكري بعد نجاحه: الشيوخ سيكون "مطبخ" الحياة السياسية في مصر

قال محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، إن العمل الوطني عمل مستمر بالنسبة له منذ عشرات السنوات، حيث أنه لم يفكر أبدا بالترشح أو خوض الانتخابات خلال السنوات الماضية، وعرض عليه الترشح للانتخابات عن طريق حزب مستقبل وطن وكان اختيارا متميزا.

وأضاف "بكري"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قضائية "الحياة"، أن الحزب اختار مرشحيه بعناية بشخصيات نقية وشفافة وبها ميزة أساسية وهو محور اهتمام مجلس الشيوخ: "فيه تواصل بينا ووقع عليا الاختيار في إطار ذلك التواصل"، موضحا أن مجلس الشيوخ سيكون "مطبخ" السياسة والحياة السياسية المصرية بشخصيات متنوعة محبة لوطنها تطمئن كافة المواطنين: "فيه إدارة ذكية بتختار الأشخاص بعناية وأحنا بننطلق لقدام".

وأكد أنه من الطبيعي أن يعاد نسبة كبيرة من مرشحي الصعيد لما تغلب عليه الطابع القبلي في تلك الانتخابات وهو الواقع الذي يفرض نفسه في كافة الانتخابات ما يؤدى إلى بعثرة الأصوات وتفتتها بين الناخبين، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن سينجح في انتخابات الإعادة بحسم تلك الجولة بالنسبة لأفراده نظرا للتنظيم الجيد والملموس على أرض الواقع في الانتخابات الأخيرة.