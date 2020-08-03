أحد مرشحي حزب مستقبل وطن بدمياط: هنكون روابط شبابية من أهل كل بلد

قال المهندس وليد صلاح التمامي، مرشح حزب مستقبل وطن، على المقعد الفردي خلال جولة انتخابية له بقرى كرم ورزوق وكفر العرب وشرباص أنه على علم بالمشاكل والصعاب التي تواجه الناس خلال تلك الفترة.

كما وعد التمامي ببذل كل الجهود من أجل حلها مع تأكيده على ضرورة التواصل من خلال تشكيل روابط شبابية من أهل كل بلد داخل المحافظة لتقديم المقترحات والمطالب.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت في صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإداري.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابي، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا على المقاعد الفردية، سواء على النظام الفردي.